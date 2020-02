Riccio: "La classifica comincia ad essere migliore"

Interviste 3 Febbraio 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ma non possiamo metterci a fare calcoli. Dobbiamo lavorare e pensare solo alla prossima sfida con il Lecce"





Interviste3 Febbraio 2020Gazzetta dello Sport"Ma non possiamo metterci a fare calcoli. Dobbiamo lavorare e pensare solo alla prossima sfida con il Lecce" Dopo la vittoria contro la Sampdoria, Rino Gattuso non si è presentato ai microfoni del post-partita per via di alcuni problemi familiari. Al suo posto è il vice Riccio ad analizzare i quasi 100' di Marassi: “La gara l'avevamo incanalata molto bene, dopo l'eurogol di Quagliarella è cambiata un po' ed è diventata più sporca e combattuta. Dovevamo tenere botta e rimanere compatti, difendendoci tenendo palla il più possibile. Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto, nelle scorse settimane abbiamo avuto tante difficoltà. I ragazzi hanno fatto di tutto, chi era fuori per rientrare il più presto possibile e chi c'era ha fatto più del possibile per tenere botta. Demme ha stretto i denti per esserci, è stato molto male questa settimana per un virus influenzale. Lo abbiamo recuperato tra stanotte e stamane anche grazie al nostro staff medico”.



SI VOLA BASSO — Riccio sceglie volutamente il basso profilo quando sente parlare di Champions League: “Se ci siamo anche noi per un posto tra le prime 4? Noi ci siamo per il Lecce domenica, pensiamo a quello e non ci facciamo distrarre da altre cose”.



Dopo la vittoria contro la Sampdoria, Rino Gattuso non si è presentato ai microfoni del post-partita per via di alcuni problemi familiari. Al suo posto è il vice Riccio ad analizzare i quasi 100' di Marassi: “La gara l'avevamo incanalata molto bene, dopo l'eurogol di Quagliarella è cambiata un po' ed è diventata più sporca e combattuta. Dovevamo tenere botta e rimanere compatti, difendendoci tenendo palla il più possibile. Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto, nelle scorse settimane abbiamo avuto tante difficoltà. I ragazzi hanno fatto di tutto, chi era fuori per rientrare il più presto possibile e chi c'era ha fatto più del possibile per tenere botta. Demme ha stretto i denti per esserci, è stato molto male questa settimana per un virus influenzale. Lo abbiamo recuperato tra stanotte e stamane anche grazie al nostro staff medico”.SI VOLA BASSO — Riccio sceglie volutamente il basso profilo quando sente parlare di Champions League: “Se ci siamo anche noi per un posto tra le prime 4? Noi ci siamo per il Lecce domenica, pensiamo a quello e non ci facciamo distrarre da altre cose”.