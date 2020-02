Insigne: "È stata una vittoria del gruppo"

Interviste 3 Febbraio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Ora pensiamo partita dopo partita, veniamo da tre risultati di fila ma non abbiamo fatto ancora nulla"





Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si gode il successo a Genova sulla Sampdoria: “Stiamo dando continuità al lavoro che facciamo durante la settimana – dice l'attaccante azzurro a Sky - oggi è stata una vittoria del gruppo perché chi è entrato dalla panchina ci ha dato una mano, questo è lo spirito giusto”. Terza vittoria di fila tra campionato e Coppa per un Napoli pronto a rilanciarsi in zona Europa: "Ora pensiamo partita dopo partita, veniamo da tre risultati di fila ma non abbiamo fatto ancora nulla – dice ancora Insigne - c'è ancora tanto da fare e cercare di fare dei risultati come quelli di quest'oggi”. Poi sui tanti infortuni: "Quando ritorneranno tutti avremo una grossa mano, siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti agli infortuni soprattutto con la grinta che il mister ci sta trasmettendo". E sulla presenza del ct Mancini a Marassi: "Ho la fiducia del mister che ogni volta che mi ha chiamato in causa ho sempre risposto bene, sto dando tanto al Napoli per fare bene anche all'Europeo". La chiosa finale: "Siamo sulla strada giusta, all'inizio abbiamo fatto tanti danni e ora dobbiamo cercare di rimediare e fare il meglio possibile".