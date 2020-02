I convocati per la trasferta a Genova

Cronaca 2 Febbraio 2020 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri pronti per il match di Marassi contro la Sampdoria in programma per il "monday night"





Cronaca2 Febbraio 2020SSC NapoliGli azzurri pronti per il match di Marassi contro la Sampdoria in programma per il "monday night" Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco.Successivamente lavoro tecnico tattico ed esercizi di contrapposizione di gioco.

Chiusura con situazioni di sviluppo su calcio da fermo.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l'influenza.



I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.