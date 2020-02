Ranieri: "Con il Napoli sarà una battaglia"

Arriva il Napoli al "Ferraris". Claudio Ranieri e la Sampdoria sono pronti ad affrontare gli azzurri, freschi di passaggio del turno in Coppa Italia a spese della Lazio e del successo sulla capolista Juventus, risultati questi che hanno rinvigorito l'umore e le ambizioni dei partenopei. «Mi aspetto un avversario gagliardo, determinato – afferma il mister all'antivigilia -, che ha trovato nuova linfa nell'ultimo periodo. Mi aspetto una battaglia: loro vorranno venire qui a prendersi i tre punti ma noi siamo pronti ad affrontarli».



Mercato. Dall'ultimo giorno di mercato sono arrivati due innesti: Antonino La Gumina e Maya Yoshida. Ranieri li descrive così: «La Gumina è un giocatore che a noi mancava, abile nel contropiede. È un giocatore che la Samp seguiva anni fa, poi è andato a Empoli dove non è riuscito ad esplodere ma spero possa riprendere quel discorso che aveva aperto a Palermo. Yoshida invece è il capitano della nazionale giapponese, in passato ho già allenato Nagatomo all'Inter e Okazaki al Leicester: i giapponesi sono grandi professionisti. Mi è dispiaciuto perdere Regini, ragazzo esemplare che ha risposto presente quando l'ho chiamato in causa, stessa cosa posso dire di Caprari, che aveva bisogno di trovare nuovi stimoli».



Differenza. Fabio Quagliarella ha intanto tagliato il traguardo delle 37 primavere, per il tecnico blucerchiato resta però un giocatore determinante. «Quagliarella è un giocatore che fa la differenza – taglia corto il mister -, per questo sono convinto che in questo girone di ritorno sarà lui a farci diversi regali».



Anima. La conferenza si chiude con una pensiero rivolto al pubblico. «I tifosi sono fantastici, domenica scorsa mi hanno emozionato – rivela Ranieri -. Sanno che in questo momento abbiamo bisogno di loro e devono starci vicino, noi su ogni pallone daremo l'anima ma loro devono aiutarci quando sbaglieremo qualcosa».



