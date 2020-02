Maksimovic: "Il Napoli vuole l'Europa"

"A inizio stagione si parlava di scudetto, ma non abbiamo fatto nulla di buono. Ora l'importante è il campionato perché il Napoli vuole andare in Europa". Lo ha detto il difensore del Napoli Nikola Maksimovic a Radio Kiss Kiss Napoli. "Per noi - spiega il serbo - le prossime partite sono importantissime, come quella secca con la Lazio. Stiamo facendo buone prestazioni e quando lo fai arrivano anche i risultati. Come ha detto il mister, quando abbiamo parlato una decina di giorni fa quando i risultati non arrivavano, adesso contano i risultati, al di là di ciò che facciamo in campo. L'importante è fare punti. Quando ne faremo una quarantina si potrà dire se giochiamo un bel calcio o no, ma ora pensiamo a fare i punti". Maksimovic non vuole pensare al Barcellona, per adesso: "Ora - dice - pensiamo alla Sampdoria. Gli ottavi di Champions questa squadra li merita sicuro, poi c'è la semifinale di Coppa Italia, due obiettivi in cui si può giocare fino alla fine. In campionato non siamo messi bene, quindi ora concentriamoci su questo, pensiamo a lavorare tanto perché abbiamo perso troppi punti. Dobbiamo fare una serie di vittorie, poi vedremo la classifica".



