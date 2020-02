Mertens resta e vuole il record di Hamsik

Mercato 31 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Quello dei marcatori di sempre del club azzurro in tutte le competizioni





Mercato31 Gennaio 2020Corriere dello SportQuello dei marcatori di sempre del club azzurro in tutte le competizioni Mertens non lascerà il Napoli, nonostante la trattativa lampo proposta dal Chelsea: le condizioni per chiuderla non ci sono e Dries non ha ancora escluso definitivamente l'ipotesi di un rinnovo, sebbene molto difficile. Tra l'altro, e forse soprattutto, ha voglia di migliorare il record dei marcatori di sempre del club azzurro in tutte le competizioni: per il momento è Hamsik a comandare la classifica con 121 reti, ma il pittore fiammingo del gol incalza con 118. Il tempo di rientrare dopo un mesetto di assenza per un problema agli adduttori, magari già lunedì con la Samp, e poi riprendere la marcia verso la gloria. In chiave futura, il Monaco ha offerto un biennale da 5 milioni a stagione; anche l'Inter è in lizza. Come i Blues.