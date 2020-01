Caro prezzi per i biglietti di Napoli-Barcellona

Cronaca29 Gennaio 2020Corriere dello SportLa società ha annunciato che in una prima fase la vendita sarà riservata ai soli abbonati, per poi diventare libera per tutti Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona del 25 febbraio (andata degli ottavi di finale di Champions League). La società ha annunciato che in una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Giovedì 30 Gennaio 2020 alle ore 23.59 di Giovedì 6 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati, per poi diventare libera per tutti dal 7 febbraio. Di seguito ecco riportati i prezzi dal sito ufficiale.



Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.