Gattuso dovrebbe recuperare anche Dries Mertens fermo quasi tutto gennaio per un problema muscolare





Cronaca28 Gennaio 2020Gazzetta dello SportGattuso dovrebbe recuperare anche Dries Mertens fermo quasi tutto gennaio per un problema muscolare Nelle foto dell'esultanza nello spogliatoio dopo la vittoria con la Juventus, lui c'è anche se in jeans e maglione. Fuori praticamente da 40 giorni Kalidou Koulibaly è sempre rimasto al fianco della squadra, incitando i compagni per uscire da quel tunnel in cui il Napoli si è cacciato da novembre, scivolando nella parte destra della classifica e perdendo clamorosamente quattro volte consecutive davanti al proprio pubblico, contro Bologna, Parma, Inter e Fiorentina.



NON SOLO KK— Detto dei due centrali difensivi nel posticipo di lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria, Gattuso dovrebbe recuperare anche Dries Mertens anche lui fermo quasi tutto gennaio per un problema muscolare al sartorio. Il belga darà al tecnico un'opzione in più in attacco, soprattutto nel caso volesse sfruttare una prima punta dalle caratteristiche diverse o passare in corsa al 4-2-3-1, cambiando sistema di gioco. Insomma la Grande Crisi del Napoli sembra alle spalle, ma il saggio Gattuso ancora tiene tutti sulla corda: “Non siamo guariti e non dimentichiamo cosa siamo stati capaci di fare contro la Fiorentina solo una settimana prima”.



