UFFICIALE: Politano al Napoli

Mercato 28 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



L'ufficialità, come già accaduto in passato, arriva direttamente dal profilo Twitter del presidente De Laurentiis





Matteo Politano è ufficialmente un calciatore del Napoli: il comunicato è arrivato, come già accaduto in passato, direttamente dal profilo Twitter del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto, Matteo" si legge. Anche il sito del Napoli ha pubblicato la nota relativa all'acquisto di Politano: "Il Napoli annuncia l'acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto". L'Inter, nel suo comunicato, ha specificato che il prestito è biennale. Alla società nerazzurra dovrebbero andare 3 milioni più 19 di obbligo ed eventuali ulteriori 2 di bonus.