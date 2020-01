Kumbulla potrebbe essere l'erede di Koulibaly

Mercato28 Gennaio 2020SkyIntesa fra Napoli e Verona per il centrale albanese classe 2000 che compirà 20 anni il prossimo 8 febbraio Asse caldissimo in questa sessione di calciomercato quello fra Napoli e Verona. Se la trattativa per Amrabat sembra in salita (con la Fiorentina che ha accelerato per il centrocampista), chi ha già firmato per gli azzurri in vista di giugno è Amir Rrahmani, difensore classe 1994. Ma le trattative fra azzurri e gialloblù non si fermano qui, perché i due club hanno trovato un accordo anche per Marash Kumbulla, centrale albanese classe 2000 che compirà 20 anni il prossimo 8 febbraio. L'intesa fra Napoli e Verona si basa su una cifra pari a 20 milioni di euro più altri quattro di bonus. Il giocatore, schierato titolare da Juric in campionato in 14 partite su 16, si trasferirebbe solo a giugno. Nei prossimi giorni Giuntoli incontrerà i dirigenti del ragazzo, per spiegare loro progetto e intenzioni, con la speranza di convincerli definitivamente.