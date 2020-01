Politano a Villa Stuart per le viste mediche

Mercato 27 Gennaio 2020 Fonte: web



Poi la firma alla Fimauro sul contratto che lo legherà col club azzurro per cinque anni





Mercato27 Gennaio 2020webPoi la firma alla Fimauro sul contratto che lo legherà col club azzurro per cinque anni Dodici giorni fa aveva sostenuto le stesse identiche visite mediche, ma per un'altra squadra. Oggi Matteo Politano è tornato di nuovo a Villa Stuart, ma per cominciare l'avventura con la maglia azzurra. La Roma e i test d'idoneità sportiva con la divisa giallorossa sono ormai il passato, l'attaccante dell'Inter da ieri ha in testa solamente il Napoli.



Dopo la vittoria contro la Juventus, Politano ha cominciato a mettere like su like ai post sui social che celebravano la vittoria dei suoi nuovi compagni di squadra che abbraccerà domani a Castel Volturno. Oggi le visite mediche, poi la firma alla Fimauro sul contratto che lo legherà col club azzurro per cinque anni con un contratto di due milioni di euro netti a stagione. All'Inter invece andranno ventuno milioni più bonus: un bel regalo di De Laurentiis.