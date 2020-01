I convocati per il match con la Juventus

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco.

Successivamente esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Cllejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.