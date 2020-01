Sarri: "Per me è una gara particolare"

Interviste 25 Gennaio 2020 Fonte: FC Juventus



"Ma non bisogna correre il rischio di sprecare energie per un aspetto personale. Mi aspetto una partita difficile, sono una squadra forte"





Interviste25 Gennaio 2020FC Juventus"Ma non bisogna correre il rischio di sprecare energie per un aspetto personale. Mi aspetto una partita difficile, sono una squadra forte" Archiviata la parentesi della Coppa Italia, la Juventus si rituffa nel clima del campionato. Domani sera i bianconeri sono in scena al San Paolo, ospiti del Napoli. Oggi, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la partita. «Per me è una gara particolare, ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale. L'obiettivo collettivo è quello di giocare un match di alto livello per cercare di portare a casa punti».



IL NAPOLI DI GATTUSO

«Il Napoli con l'inserimento di Demme torna ad avere un punto di riferimento a centrocampo per vie centrali. Mi aspetto una partita difficile, sono una squadra forte che anche se attraversa un momento non facile nella partita secca rimane una formazione pericolosissima. La classifica del Napoli è strana perché se poi si va a vedere le tabelle di rendimento della Serie A si nota che è primo in possesso palla, baricentro, verticalizzazioni e tiri fatti. Ha una classifica che non corrisponde a quello che sta esprimendo. E' una squadra che è destinata a risollevarsi. Le qualità tecniche dei loro giocatori sono elevatissime. Vengono da una vittoria importante che li può rilanciare, avranno grandi motivazioni. Il Napoli da Ancelotti a Gattuso sta cambiando: gli arrivi dei centrocampisti centrali dicono che vogliono giocare in maniera diversa, dal punto di vista del modulo e dell'impostazione. Gattuso è un allenatore che riesce a dare grande solidità alle sue squadre».



LA CRESCITA DI BENTANCUR

«Rodrigo ha ampi margini di miglioramento in fase realizzativa, ci da equilibrio con il suo straordinario dinamismo ed è presente nelle due fasi. E' un giovane che sta crescendo a dismisura e per noi è estremamente importante».



Archiviata la parentesi della Coppa Italia, la Juventus si rituffa nel clima del campionato. Domani sera i bianconeri sono in scena al San Paolo, ospiti del Napoli. Oggi, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la partita. «Per me è una gara particolare, ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale. L'obiettivo collettivo è quello di giocare un match di alto livello per cercare di portare a casa punti».IL NAPOLI DI GATTUSO«Il Napoli con l'inserimento di Demme torna ad avere un punto di riferimento a centrocampo per vie centrali. Mi aspetto una partita difficile, sono una squadra forte che anche se attraversa un momento non facile nella partita secca rimane una formazione pericolosissima. La classifica del Napoli è strana perché se poi si va a vedere le tabelle di rendimento della Serie A si nota che è primo in possesso palla, baricentro, verticalizzazioni e tiri fatti. Ha una classifica che non corrisponde a quello che sta esprimendo. E' una squadra che è destinata a risollevarsi. Le qualità tecniche dei loro giocatori sono elevatissime. Vengono da una vittoria importante che li può rilanciare, avranno grandi motivazioni. Il Napoli da Ancelotti a Gattuso sta cambiando: gli arrivi dei centrocampisti centrali dicono che vogliono giocare in maniera diversa, dal punto di vista del modulo e dell'impostazione. Gattuso è un allenatore che riesce a dare grande solidità alle sue squadre».LA CRESCITA DI BENTANCUR«Rodrigo ha ampi margini di miglioramento in fase realizzativa, ci da equilibrio con il suo straordinario dinamismo ed è presente nelle due fasi. E' un giovane che sta crescendo a dismisura e per noi è estremamente importante».