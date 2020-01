Politano al Napoli, è fatta!

Mercato 25 Gennaio 2020 Fonte: Sky



Arriverà dall'Inter in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni + 2 di bonus





Mercato25 Gennaio 2020SkyArriverà dall'Inter in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni + 2 di bonus Matteo Politano farà le visite mediche con il Napoli lunedì 26 gennaio. E' arrivato il "sì" definitivo del giocatore alla corte dei dirigenti della squadra azzurra, che subito dopo lo stop della trattativa di scambio tra Inter e Roma con Spinazzola sono tornati in maniera decisa sull'esterno mancino ex Sassuolo. Tutto fatto anche con l'Inter: il trasferimento sarà in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni + 2 di bonus legati alle presenze di Politano e alla possibile qualificazione in Champions del Napoli: operazione, dunque, da 21,5 milioni complessivi (bonus esclusi). Politano sarà a Napoli lunedì per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Questa volta, dopo i test con la Roma prima della rottura tra i club, non dovrebbero esserci problemi.



Politano prenderà la maglia numero 21

Curiosità sulla scelta del numero. Nonostante il 16, già avuto al Sassuolo e all'Inter, sia disponibile, Politano opterà per il numero 21. Una decisione che sarà lo stesso giocatore a spiegare nella conferenza stampa di presentazione qualora dovesse superare i test medici e firmare il contratto con il club azzurro. Questione di giorni.



Matteo Politano farà le visite mediche con il Napoli lunedì 26 gennaio. E' arrivato il "sì" definitivo del giocatore alla corte dei dirigenti della squadra azzurra, che subito dopo lo stop della trattativa di scambio tra Inter e Roma con Spinazzola sono tornati in maniera decisa sull'esterno mancino ex Sassuolo. Tutto fatto anche con l'Inter: il trasferimento sarà in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 19 milioni + 2 di bonus legati alle presenze di Politano e alla possibile qualificazione in Champions del Napoli: operazione, dunque, da 21,5 milioni complessivi (bonus esclusi). Politano sarà a Napoli lunedì per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Questa volta, dopo i test con la Roma prima della rottura tra i club, non dovrebbero esserci problemi.Politano prenderà la maglia numero 21Curiosità sulla scelta del numero. Nonostante il 16, già avuto al Sassuolo e all'Inter, sia disponibile, Politano opterà per il numero 21. Una decisione che sarà lo stesso giocatore a spiegare nella conferenza stampa di presentazione qualora dovesse superare i test medici e firmare il contratto con il club azzurro. Questione di giorni.