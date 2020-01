Ospina: "La vittoria contro la Lazio ci ha dato energia"

Interviste23 Gennaio 2020SSC Napoli"Però adesso dobbiamo mettercela alle spalle e pensare solo al prossimo match contro la Juventus" David Ospina parla ai microfono di Radio Kiss Kiss del momento azzurro: "Era un successo che volevamo fortemente per fare strada in Coppa Italia, però adesso dobbiamo mettercelo alle spalle e pensare solo al prossimo match contro la Juventus".



"Sicuramente non basta il successo in Coppa, l'obiettivo è risalire la classifica in campionato e dovremo dare il massimo lavorando sempre con questa intensità".



"Sappiamo che affronteremo la squadra probabilmente più forte d'Italia, sarà sfida dura ma anche stimolante. Noi dobbiamo pensare ad esprimerci al meglio delle nostre possibilità e poi vedremo cosa dirà il campo".



"Il Napoli ha un gruppo unito e anche noi tre portiere siamo una piccola famiglia. Io, Meret e Karnezis siamo amici, ci aiutiamo e cerchiamo di farci sempre trovare pronti per la squadra".



Sui nuovi arrivati in casa azzurra: "Demme e Lobotka ci daranno una grande mano, sono due ottimi centrocampisti, hanno forza e qualità. Abbiamo una rosa competitiva e dovremo dimostrarlo in campo cercando di rialzarci al più presto in classifica. A partire da domenica..."



