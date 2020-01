Angelini è il nuovo allenatore della Primavera



Giuseppe Angelini è il nuovo allenatore della Primavera del Napoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso club partenopeo sui propri canali di comunicazione ufficiali. Il 55enne tecnico romagnolo sostituisce l'esonerato Roberto Baronio.



Angelini ha allenato lo scorso anno il Cesena in Serie D. In carriera vanta altre esperienze nel settore giovanile del club romagnolo, da tecnico della Primavera, ed in quello della Juventus, come allenatore degli allievi nazionali. Ha guidato, inoltre, alcuni club di Serie C e D, tra cui il Bellaria, il Rovigo e il Santarcangelo.



Durante la sua carriera da calciatore, terminata nel 2001, ha giocato anche in Serie A con la maglia del Cesena, oltre ad indossare, tra le altre, quella del Padova, del Barletta e del Siena.