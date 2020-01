Parolo: "Ci è mancata solo un po' di fortuna"

Interviste 21 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"C'era la voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto. Il rosso a Leiva? Un'esagerazione, dispiace"





Interviste21 Gennaio 2020Corriere dello Sport"C'era la voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto. Il rosso a Leiva? Un'esagerazione, dispiace" C'è l'amaro in bocca per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma c'è anche tanta voglia di voltare subito pagina e pensare al campionato. La Lazio, dopo la sconfitta contro il Napoli, guarda a domenica e alla sfida contro la Roma. Ai microfoni della Rai, Marco Parolo ha detto la sua sul match al San Paolo e non solo: “È mancato il gol e un po' di fortuna, la partita l'abbiamo fatta bene. C'era la voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto, penso si sia visto. Con questo spirito che stiamo mostrando da inizio anno affronteremo il derby e daremo l'anima per vincerlo”. Poi sul momento della squadra: “Questi risultati sono il percorso di crescita fatto. C'è il giusto mix tra società, allenatore e giocatori con un unico intento. Il rosso a Leiva? Un'esagerazione, dispiace”.



C'è l'amaro in bocca per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma c'è anche tanta voglia di voltare subito pagina e pensare al campionato. La Lazio, dopo la sconfitta contro il Napoli, guarda a domenica e alla sfida contro la Roma. Ai microfoni della Rai, Marco Parolo ha detto la sua sul match al San Paolo e non solo: “È mancato il gol e un po' di fortuna, la partita l'abbiamo fatta bene. C'era la voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto, penso si sia visto. Con questo spirito che stiamo mostrando da inizio anno affronteremo il derby e daremo l'anima per vincerlo”. Poi sul momento della squadra: “Questi risultati sono il percorso di crescita fatto. C'è il giusto mix tra società, allenatore e giocatori con un unico intento. Il rosso a Leiva? Un'esagerazione, dispiace”.