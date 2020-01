Napoli-Lazio: i voti agli azzurri

Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Coppa Italia





Cronaca21 Gennaio 2020CalciomercatoIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria in Coppa Italia Ospina 6.5: la buona sorte gli sorride sul penalty fallito da Immobile. Bravo, invece, poco dopo su Caicedo. Non rischia più nel gioco palla a terra, soprattutto con Immobile nelle vicinanze. Nella ripresa si ripete su Immobile, stendendosi sulla sua destra con reattività. Il palo lo salva in due circostanze.



Hysaj 4.5: parte nervoso e si intravedono subito i presupposti di una gara molto complessa. Prima ammonizione al 7' alza la gamba sinistra e fa fallo in area su Caicedo. Al 19', poi, completa il quadro: fallo non necessario sulla linea del fallo laterale ed espulsione inevitabile



Manolas 6: non perfetto su Immobile quando il bomber laziale si allarga con il suo classico movimento ad attaccare lo spazio, ma al 34', però, è fenomenale sempre su Immobile, dopo che Luperto era stato risucchiato nel triangolo, con un intervento in estirada perfetto. Stesso canovaccio nella ripresa



Di Lorenzo 6.5: parte centrale, con Caicedo lo punta per sfruttare la diversa fisicità, ma tiene meglio delle altre circostanze in cui è impegnato da centrale. Dopo l'espulsione di Hysaj torna sull'out di destra e dimostra subito una gamba reattiva con tante sgroppate potenzialmente pericolose. Nella ripresa diventa un fattore con le sue cavalcate che mettono in grossa difficoltà la Lazio



Mario Rui 7: manovra un numero importante di palloni, si propone sia con il centrale, sia con i compagni di fase offensiva. Nessuna sbavatura dal punto di vista difensivo: trova anche una giocata fantastica che si stampa sul palo



Lobotka 6.5: sfortunato al suo esordio dal primo minuto: la sua partita dura appena 20 minuti, nei quali, però, dimostra grande senso tattico e buona attitudine al palleggio oltre che all'inserimento. Gattuso lo tira fuori per far entrare Luperto (dal 22' pt Luperto 6: si prende in carico un cliente non da poco con Caicedo, ma tiene bene, inducendo Simone Inzaghi a sostituire la punta. Si passa a Correa, con caratteristiche completamente diverse ed un'ansia che aumenta



Demme 7: regala la sensazione di essere il calciatore giusto per dettare i tempi della manovra del Napoli. Non ancora perfetto nella capacità di stringere gli spazi, quando il Napoli vira sul 4-4-1, abbassa il suo baricentro, lasciando a Zielisnki compiti più offensivi



Zielinski 7: ancora una volta tra i più positivi ed impressiona la qualità nelle letture. Sa sempre dove stare, imposta, si procura l'espulsione di Leiva che cambia nuovamente l'inerzia della gara. Sempre nel vivo dell'azione, buona prova anche in fase difensiva



Callejon 7: risponde alle critiche in modo clamoroso, con una gara da guerriero, ma soprattutto mostrando una condizione invidiabile. Si propone, detta il tempo del taglio ad Insigne ed agli altri compagni, limita gli inserimenti di Lulic, svolgendo anche il compito di terzino per qualche minuto. Esce tra gli applausi (dal 22' st Elmas 6.5: entra in modo intelligente, provando a stringere il campo alla Lazio, sfruttando tutto il dinamismo possibile ed entrando pericolosamente in area)



Milik 5: il sacrificio c'è ed è evidente. Ma, non è una gara dove riesce ad esprimersi al meglio, non fa salire la squadra come vorrebbe il suo tecnico, non trova le misure ai centrali, non occupa l'area come dovrebbe. Al 70' è anche sfortunato: incorna bene, dimenticato da Patric, ma il suo colpo di testa viene neutralizzato da Strakosha



Insigne 8: pochi secondi e trova una grandissima giocata, lasciando Luiz Felipe sul posto e mettendo a referto una rete straordinaria. Gioca, poi, semplicemente da migliore in campo. Non si contano le giocate, non si contano i recuperi, non si contano le aperture per i compagni. La miglior partita dell'anno nella serata che contava di più... (dal 31' st Fabian 6: entra bene, con il piglio giusto e chiude bene i varchi, tenendo il pallone alto)



All.: Gattuso 6.5: trova la sua prima vittoria importante sulla panchina del Napoli, quella che vale la semifinale di Coppa Italia e che potrebbe dare un senso diverso alla stagione del Napoli