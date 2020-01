Insigne: "Questo deve essere solo l'inizio"

Il Napoli dà un calcio alla crisi di risultati e torna a vincere in Coppa Italia contro la Lazio in una partita pazza, tra rigori sbagliati e cartellini rossi. Alla fine della gara, il match-winner Insigne ha commentato così ai microfoni della Rai: "Ci voleva il passaggio del turno, da capitano voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Bisogna fare così, soffrire tutti insieme per uscire da questo momento. Abbiamo capito gli errori, ci siamo parlati e stiamo cercando di venirne fuori. Oggi deve essere solo l'inizio, il campionato è lungo".