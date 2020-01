Gli ultrà tornano in curva B

Cronaca 20 Gennaio 2020 Fonte: Il Mattino



Dopo un lungo sciopero dovuto al nuovo regolamento d'uso dello stadio San Paolo. Con la Lazio il Napoli riavrà gran parte del suo tifo





Cronaca20 Gennaio 2020Il MattinoDopo un lungo sciopero dovuto al nuovo regolamento d'uso dello stadio San Paolo. Con la Lazio il Napoli riavrà gran parte del suo tifo Un mese e più di attesa, ma finalmente un passo in avanti importante per tutti i gruppi organizzati azzurri. Con la Lazio in Coppa Italia il Napoli riavrà gran parte del suo tifo, annunciato il ritorno degli ultrà in curva B dopo il lungo sciopero dei tifosi dovuto al nuovo regolamento d'uso dello stadio San Paolo. Una notizia di certo rassicurante per una squadra che può trovare nuova linfa dall'amore della città mancato nelle ultime gare in casa.



I tifosi che si erano allontanati dall'impianto di Fuorigrotta dopo le sanzioni recapitate a casa nei mesi scorsi, hanno avuto rassicurazioni dalle autorità predisposte al controllo dei posti assegnati, che cesseranno quindi di essere motivo di sanzione almeno fino al prossimo anno, quando potrebbe essere apportata al regolamento una piccola modifica sul punto.



La decisione del ritorno allo stadio è invece stata rinviata da alcuni gruppi della Curva A, che scioglieranno le riserve nelle prossime ore. Il ritorno degli ultrà della Curva B è stato annunciato anche da più parti sui social dopo le intense manovre di risoluzione de problema degli ultimi giorni.



Un mese e più di attesa, ma finalmente un passo in avanti importante per tutti i gruppi organizzati azzurri. Con la Lazio in Coppa Italia il Napoli riavrà gran parte del suo tifo, annunciato il ritorno degli ultrà in curva B dopo il lungo sciopero dei tifosi dovuto al nuovo regolamento d'uso dello stadio San Paolo. Una notizia di certo rassicurante per una squadra che può trovare nuova linfa dall'amore della città mancato nelle ultime gare in casa.I tifosi che si erano allontanati dall'impianto di Fuorigrotta dopo le sanzioni recapitate a casa nei mesi scorsi, hanno avuto rassicurazioni dalle autorità predisposte al controllo dei posti assegnati, che cesseranno quindi di essere motivo di sanzione almeno fino al prossimo anno, quando potrebbe essere apportata al regolamento una piccola modifica sul punto.La decisione del ritorno allo stadio è invece stata rinviata da alcuni gruppi della Curva A, che scioglieranno le riserve nelle prossime ore. Il ritorno degli ultrà della Curva B è stato annunciato anche da più parti sui social dopo le intense manovre di risoluzione de problema degli ultimi giorni.