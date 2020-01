HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: UFFICIALE: Rrahmani al Napoli

Mercato 20 Gennaio 2020 Fonte: Sky



Ma è stato girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020





Mercato20 Gennaio 2020SkyMa è stato girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020 L'accordo era già stato trovato, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Amir Rrahmani è un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore kosovaro del Verona, che nei giorni scorsi aveva svolto le visite mediche con il suo nuovo club a Villa Stuart, rimarrà in prestito fino a giugno al club gialloblù, come annunciato dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis attraverso questa nota ufficiale: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020".



I dettagli dell'accordo

Un investimento importante per il Napoli, che ha portato a termine con il Verona un'operazione da 14 milioni più 1,5 di bonus. Per Rrahmani, invece, contratto di cinque stagioni: il difensore gaudagnerà circa 1,8 milioni all'anno. Arrivato al Verona nell'ultima sessione estiva di calciomercato dalla Dinamo Zagabria, il difensore si è subito imposto in Serie A. 19 presenze per lui, sempre da titolare, e prestazioni di livello che gli hanno permesso di conquistare la chiamata del Napoli.



Vai alle altre della categoria Mercato I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: Seconda Mano © SoloNapoli - Credits