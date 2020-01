Iachini: "A Napoli serve gara perfetta"

Interviste 17 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste17 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Abbiamo cancellato e resettato e fatto una grande partita contro l'Atalanta. Ora ci aspetta un avversario difficile come il Napoli" Reduce dalla conquista dei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato al sito ufficiale del club in vista della difficile partita di domani contro il Napoli: "Quando si subentra si spera sempre che l'impatto sia giusto. C'è stata grande disponibilità da parte dei ragazzi. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti e portare a casa i risultati non è scritto. La squadra ha disputato ottime partite per impegno, dell'organizzazione, della mentalità e dell'impegno. A Bologna per 30 secondi non abbiamo vinto la partita. Guardiamo avanti perché il bicchiere è mezzo pieno. Contro la Spal non abbiamo giocato bene perché c'era grande tensione. Abbiamo cancellato e resettato e fatto una grande partita contro l'Atalanta. Ora ci aspetta un avversario difficile come il Napoli: siamo chiamati a fare una grande prestazione".



Il Napoli, vincente in Coppa Italia contro il Perugia, avrà qualche ora in più di riposo. "C'era successo già contro l'Atalanta con 24 in meno di recupero. Il Napoli ha avuto la possibilità di riposare di più ma noi dobbiamo lavorare e non creare alibi. Dobbiamo recuperare più energie possibili per affrontare un avversario che è ben organizzato e che sta giocando bene. Il lavoro di Gattuso si vede e dobbiamo essere concentrati e attenti: serve una partita perfetta perché loro hanno giocatori forti che possono cambiare il match con una giocata". Sul tecnico azzurro, Iachini afferma: "Ci siamo incrociati da allenatori. E' molto preparato e sono convinto che sia arrivato a Napoli in un momento non facile. La squadra ti deve conoscere e serve tempo e lavoro per portare le idee sul campo. Il Napoli ha scelto un ottimo allenatore e deve continuare il suo percorso di crescita. Lui saprà accontentare la piazza ma speriamo lo faccia dalla settimana prossima. Noi però siamo la Fiorentina e dobbiamo fare una prestazione importante per portare a casa il risultato".