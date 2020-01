Giuffredi: "Gattuso stima molto Hysaj"

Interviste 17 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"In allenamento dice spesso che trovare un giocatore di 25 anni con la suaesperienza e forte quanto lui non è semplice"





Interviste17 Gennaio 2020Corriere dello Sport"In allenamento dice spesso che trovare un giocatore di 25 anni con la suaesperienza e forte quanto lui non è semplice" Intervistato da Radio Punto Nuovo, l'agente Mario Giuffredi ha toccato vari temi: “Juric è un grandissimo allenatore, che stimo tantissimo. Gattuso? È arrivato in una situazione drammatica, sarebbe stato difficile anche per l'allenatore più esperto e bravo del mondo. Rino sta rivaluando tanti giocatori, ragazzi sono contentissimi e lo seguono con grande attenzione. Con Sassuolo e Inter hanno espresso un buon gioco, il secondo tempo con la Lazio è stato strepitoso. Secondo me va presa in grandissima considerazione anche una sua conferma. Rino è un amico, una persona che stimo tanto, leale e corretta. Quello che sta facendo, nella situazione attuale, è davvero difficile: il suo lavoro va premiato". Giuffredi commenta poi l'operato di Ancelotti: "Ha fallito per un semplice motivo: il Napoli non è una squadra di campioni, vanno allenati e coltivati col lavoro quotidiano e questo Ancelotti non l'ha fatto. Ha sempre allenato grandi club dove si fa il gestore, non l'allenatore".



Sul rinnovo di uno dei suoi più famosi assisititi, Elseid Hysaj, l'agente affermo: "Ne stiamo parlando, ma Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. Gattuso lo stima tantissimo, in allenamento dice spesso che trovare un giocatore di 25 anni con l'esperienza di Hysaj e forte quanto lui non è semplice, perderlo a 0 sarebbe stupido. I presupposti per Hysaj sono quelli di venderlo per bene. Rinnovo Mario Rui? Parliamo prima di Hysaj, poi parleremo di lui e Di Lorenzo".