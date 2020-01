HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: UFFICIALE: Gaetano ala Cremonese

Scende di categoria per giocare con continuitą. In prestito fino al prossimo giugno





Mercato17 Gennaio 2020Corriere dello SportScende di categoria per giocare con continuitą. In prestito fino al prossimo giugno Gianluca Gaetano va a trovare minuti ed esperienza in Serie B: il talentuoso ragazzo cresciuto nelle giovanili del Napoli, sapendo di non poter ambire a molto spazio nella rosa di Gattuso, scende di categoria per indossare la maglia della Cremonese in prestito fino al prossimo giugno. Con un post su Instagram che lo ritrae con indosso la casacca azzurra accompagnato dalla didascalia 'Grazie Napoli, a presto', il classe 2000 saluta la piazza partenopea.



