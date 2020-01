Demme: "Gattuso e Pirlo erano i miei idoli"

Interviste16 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo, e non vedo l'ora di giocare al San Paolo." "Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Maradona. I tifosi sono un po' pazzi ma in senso positivo. Mi ha detto che il Napoli è un grande club, sono felice di essere qui". Diego Demme si presenta così ai microfoni dei social del Napoli: "Sono stato a Napoli già due volte, ho visitato la città. Adoro il cibo napoletano. Il mio posto preferito è il Lungomare. Il calcio è la mia passione e ora sto vivendo il mio sogno. Gioco da quando ho cinque anni e ora sono felice di vivere la vita da calciatore. La mia carriera è iniziata nelle giovanili dell'Arminia Bielefeld, poi sono passato in prima squadra e in seguito ho giocato nel Paderborn e nel Lipsia. Ora sono qui a Napoli. Penso di avere la mentalità giusta, corro molto, mi piace giocare davanti alla difesa per impostare l'azione. Mi piace essere un leader in campo".



Demme al Napoli trova uno dei suoi idoli da bambino, in panchina: "Da giovane - confessa Demme - i miei idoli erano il mio attuale allenatore Gattuso e Pirlo, erano una coppa perfetta e mi piacevano entrambi. Ho visto che cercava di trasmettere la mentalità giusta alla squadra, voglio imparare da lui e spero di poter dare il mio contributo. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo, e non vedo l'ora di giocare al San Paolo. Forza Napoli sempre".