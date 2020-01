Insigne: "La vittoria è un punto di partenza"

Interviste 14 Gennaio 2020



"Tra 4 giorni c'è un'altra gara importante contro la Fiorentina e dobbiamo dare continuità ai risultati"





Lorenzo Insigne decide con una doppietta su rigore la qualificazione e il successo sul Perugia.



"Era importante vincere, ci voleva una partita che ci desse la spinta per risalire. Abbiamo giocato dando il massimo e come voleva il mister".



"Gattuso mi sta dando tantissima fiducia e per questo lo ringrazio molto. Sono felice dei gol, ma soprattutto di come ci siamo espressi".



"Ci teniamo alla Coppa Italia, ma in questo momento vogliamo soprattutto riprendere la strada del successo perchè abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore".



"Tra 4 giorni c'è un'altra gara importante contro la Fiorentina e dobbiamo dare continuità ai risultati per riprendere la corsa in campionato"



