Tapiro d'Oro a Rino Gattuso

Cronaca 14 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Per la difficile partenza della sua gestione al Napoli con tre sconfitte e una vittoria





Cronaca14 Gennaio 2020Corriere dello SportPer la difficile partenza della sua gestione al Napoli con tre sconfitte e una vittoria







L'inviato di Striscia ha detto al tecnico: "Non è che la società ha sbagliato 'Gennaro'? Forse era meglio prendere il Santo" e Gattuso ha replicato: "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi".



Rino Gattuso ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia per la difficile partenza della sua gestione al Napoli con tre sconfitte e una vittoria. "La colpa è mia - ha risposto Gattuso a Valerio Staffelli - ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare".L'inviato di Striscia ha detto al tecnico: "Non è che la società ha sbagliato 'Gennaro'? Forse era meglio prendere il Santo" e Gattuso ha replicato: "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi".