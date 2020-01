Voci dal Forum: Futuro con ottimismo

Cronaca11 Gennaio 2020Forum SoloNapoli - DarioA Roma una sconfitta dovuta per lo più a una stramaledetta sfortuna nera e al solito errore individuale Ennesima sconfitta per il Napoli, ma assolutamente non meritata, dovuta per lo più a una stramaledetta sfortuna nera, al solito errore individuale e al momento straordinariamente fortunato di Immobile. Gattuso, a mio modo di vedere, sta facendo un ottimo lavoro e i risultati, prima o poi, arriveranno. Oggi gli azzurri hanno mostrato sprazzi di bel gioco, un pressing non più individuale, ma organico e quell'equilibrio tanto ricercato. Il tutto è dovuto a un netto miglioramento della condizione atletica, che, checché se ne dica, è stata, si noti il verbo al passato, la principale causa delle pessime prestazioni fin qui disputate. Ora, grazie a Gattuso, c'è stata inversione di rotta, quindi, nonostante la sconfitta, sono ottimista. Chi di dovere faccia tesoro di tutto ciò e si metta in testa che quando si va in ritiro, si va per lavorare e prepararsi al meglio per la stagione che ha da venire. Non si va per firmare autografi, fare inutili shows, giocare a carte e quant'altro. Spero si sia capito.

Bene, ora il Napoli è in netta ripresa e si spera che i nuovi arrivati diano quello che ci si aspetta. C'è una Coppa Italia tutta da giocare e, perché no, una Champions. Se tanto mi dà tanto, vale a dire se il Napoli arriverà a Febbraio al massimo della forma, siate certi che ne vedremo delle belle. Non si sia pessimisti dopo la prestazione odierna e si guardi al futuro con ottimismo.

La partita. Gattuso, contro la Lazio, apporta una sola variante alla formazione vista contro l'Inter: Ospina al posto di Meret. Purtroppo per Gattuso e, ovviamente, per noi, questa variante ci sarà fatale. Il primo tempo vede il Napoli tenere bene il campo. Qualcuno ha visto il Napoli in affanno, io no. I primi quarantacinque minuti scorrono via senza particolari emozioni.

Secondo tempo. C'è una sola squadra in campo, ed è il Napoli. Solo la sfortuna, l'ennesimo palo, non gli consente di passare meritatamente in vantaggio. All'82° il fattaccio. Ospina si intestardisce in un improbabile dribbling in area su Immobile. Il laziale gli toglie la palla e la deposita in rete. Roba da matti! A dire il vero, Immobile commette fallo su Ospina, ma ciò non giustifica la follia di Ospina. La partita finisce con la Lazio vittoriosa per quella ridicola rete.

Il peggiore in campo, inutile dirlo, Ospina. Ottima la prestazione di Insigne, finalmente. Per quanto mi riguarda, inguardabile Callejon e non riesco a capire perché si insita ancora con lui. Sufficienza stentata per Fabian. Piena per Allan e Milik. Più che sufficienti gli altri.

Rimbocchiamoci le mani e guardiamo al futuro con ottimismo.