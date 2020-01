Lazio-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 11 Gennaio 2020 Fonte: TMW



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta all'Olimpico





Cronaca11 Gennaio 2020TMWIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta all'Olimpico

Ospina 4,5 - Un errore mastodontico, che costa una sconfitta davvero tremenda per il morale della sua squadra. Si lascia soffiare la sfera da Immobile, intestardendosi in un dribbling senza senso. Poteva gettare la sfera in fallo laterale, ha preteso troppo e ne ha pagato le conseguenze.



Hysaj 6 - Sempre attento e preciso in marcatura, si sgancia spesso anche in proiezione offensiva.



Di Lorenzo 6 - Se fosse riuscito a evitare il gol di Immobile, sarebbe stata una prestazione da ricordare. Invece interviene in modo un po'goffo, mettendo la palla nella propria porta. Nel complesso, nella seconda partita consecutiva da centrale, dà buone risposte.



Manolas 6,5 - In crescita, guida la difesa senza troppi patemi e non soffre la pressione di due attaccanti pericolosi come Immobile e Caicedo.



Mario Rui 6 - Lazzari è un cliente difficile e va via spesso sulla corsia destra. Il portoghese gioca con grande lucidità.



Fabian Ruiz 5,5 - Perde qualche palla di troppo in zone pericolose. Cresce nella ripresa ma non dà quella qualità attesa.



Allan 6,5 - Il migliore del Napoli insieme a Insigne, una prestazione da dominatore assoluto del centrocampo. Gli manca solo precisione nelle conclusioni. (Dall'83' Llorente s.v.).



Zielinski 6 - Si vede poco, ma nella ripresa va vicinissimo al gol dello 0-1. Il palo, però, gli nega una gioia che avrebbe meritato.



Callejon 5 - Un pesce fuor d'acqua. Mai pericoloso, troppi errori, non riesce mai a incidere. (Dall'88' Elmas s.v.).



Milik 5,5 - Un paio di conclusioni e tanto movimento, ma in generale non è mai incisivo e viene controllato bene dai centrali laziali.



Insigne 6,5 - Prova più volte a mettere in apprensione Strakosha, ma il portiere di casa non sbaglia e respinge tutte le conclusioni. Da vero capitano, è uno degli ultimi a mollare. (Dal 91' Lozano s.v.).