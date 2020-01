Lazio-Napoli: i precedenti

Gli azzurri hanno vinto all'Olimpico in 18 occasioni su 63





Questo il bilancio dei 63 precedenti all'Olimpico: 26 vittorie Lazio, 19 pareggi, 18 successi del Napoli.





Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A:





18 agosto 2018 - Lazio v Napoli 1-2





Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A:





9 febbraio 2013 - Lazio v Napoli 1-1





Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Lazio in Serie A:





7 aprile 2012 - Lazio v Napoli 3-1