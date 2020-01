Lazio-Napoli: arbitra Orsato

Cronaca10 Gennaio 2020SSC NapoliHa diretto 31 volte gli azzurri in Serie A con un bilancio di 9 successi, 12 sconfitte e 10 pareggi Sarà l'arbitro Daniele Orsato di Schio a dirigere Lazio-Napoli.



Assistenti: Tegoni-Galetto. IV Uomo: Giua. VAR: Pairetto-Schenone



Orsato ha diretto 31 volte il Napoli in Serie A con un bilancio di 9 successi, 12 sconfitte e 10 pareggi.



Questi tutti i precedenti in campionato:



Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008



Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008



Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009



Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010



Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010



Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010



Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011



Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011



Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011



Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012



Juventus-Napoli 3-0 l'1 aprile 2012



Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012



Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012



Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013



Napoli-Juventus 1-1 l'1 marzo 2013



Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013



Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014



Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014



Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015



Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015



Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016



Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016



Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016



Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016



Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017



Napoli-Juventus 0-1 l'1 dicembre 2017



Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018

Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018

Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019



Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019



Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019



