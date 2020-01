Koulibaly in forte dubbio per la trasferta a Roma

Cronaca9 Gennaio 2020Corriere dello SportIn caso di forfait, dietro potrebbe esserci la conferma per la coppia di centrali formata da Manolas e Di Lorenzo Ancora lavoro personalizzato a Castel Volturno per Kalidou Koulibaly, assente nello scorso turno alla pari di Maksimovic e del lungodegente Ghoulam. La presenza del difensore senegalese a Roma, contro un attacco a segno 40 volte in Serie A sin qui, è fortemente a rischio. In caso di forfait, dietro potrebbe esserci la conferma per la coppia di centrali formata da Manolas e Di Lorenzo, schierata contro l'Inter. A centrocampo, in attesa di Demme e Lobotka si va verso la conferma di Fabian Ruiz davanti alla difesa. Tra i pali non è da escludere l'opzione Ospina, abile in fase di impostazione come Gattuso richiede ai suoi portieri, ma Meret resta in vantaggio per la maglia da titolare.