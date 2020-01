Mertens resta in Belgio, salterà Lazio-Napoli

Cronaca 9 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



L'attaccante belga da qualche giorno è in patria per curarsi dal problema all'adduttore





Cronaca9 Gennaio 2020Corriere dello SportL'attaccante belga da qualche giorno è in patria per curarsi dal problema all'adduttore Dries Mertens non giocherà la prossima partita di campionato del Napoli, in calendario sabato alle 18 all'Olimpico contro la Lazio per la diciannovesima giornata di Serie A. Non arrivano buone notizie da Anversa, dove l'attaccante belga - assente nella partita persa lunedì sera al San Paolo contro l'Inter - si trova ormai da qualche giorno al suo preparatore e al suo fisioterapista personale per curarsi dal problema all'adduttore che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco. Mertens, 9 reti stagionali su 22 partite giocate sin qui tra Serie A e Champions League e un contratto in scadenza a giugno 2020 (con tanti club alla finestra che monitorano la sua situazione), resterà in patria almeno fino al 15 gennaio con il benestare del club. Non sarà a disposizione di Gattuso per la partita contro la Lazio e anche per la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia, in programma martedì 14 gennaio a Napoli.