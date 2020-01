Oltre Demme, gli altri obiettivi per rinforzare il centrocampo

Mercato 9 Gennaio 2020 Fonte: Sky



Il Napoli potrebbe presto raddoppiare, portando a casa a gennaio ben due centrocampisti





Mercato9 Gennaio 2020SkyIl Napoli potrebbe presto raddoppiare, portando a casa a gennaio ben due centrocampisti Priorità al centrocampo, dunque, reparto in cui gli azzurri stanno avendo maggiori problemi in questa fase della stagione. Si è passati dal 4-4-2 di Ancelotti al 4-3-3 di Gattuso, che ha finora a disposizione appena quattro centrocampisti di ruolo più il giovane Gaetano. L'arrivo di Demme non ne esclude altri nel reparto. Il Napoli potrebbe infatti raddoppiare, portando a casa già a gennaio ben due centrocampisti. Il secondo, Stanislav Lobotka, è sempre più vicino: il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha fatto arrivare al Celta Vigo un'ultima offerta da 21 milioni di euro più bonus, e un contratto quinquennale da 1.8 milioni al giocatore. Una proposta che dovrebbe soddisfare il club spagnolo, che dunque deve soltanto accettare, mentre il giocatore ha già dato il suo consenso alle condizioni citate. Nel caso in cui la trattativa con gli spagnoli non dovesse chiudersi, il Napoli ripiegherebbe su Jean Michel Seri, centrocampista del Fulham in prestito al Galatasaray.

Da diverse settimane i dirigenti azzurri stanno cercando di chiudere con Sofyan Amrabat anche se c'è ancora distanza tra il club e il calciatore sulla durata del contratto: il centrocampista marocchino vorrebbe 4 anni mentre il Napoli ne propone 5. Nessun problema invece tra gli azzurri e il Verona che sono pronti a chiudere l'operazione che vedrebbe coinvolto anche il cartellino di Amir Rrahmani che arriverebbe a Napoli per 14 milioni di euro. Al giocatore andranno 1.5 milioni di euro annui per 5 stagioni. Un'operazione ancora però da definire nella sua interezza, una volta trovato il definitivo accordo con Amrabat.