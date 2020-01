Demme è in Italia, visite mediche OK

Nella serata di mercoledì l'atterraggio all'aeroporto romano di Fiumicino con un volo proveniente da Francoforte, oggi le visite mediche. Queste le prime ore di Diego Demme in Italia. Il centrocampista tedesco di origini italiane, è arrivato presso la clinica di Villa Stuart alle ore 10 e terminato i controlli intorno alle 14, prima di raggiungere Napoli e in attesa della firma sul contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis.



