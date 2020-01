Coppa Italia: Napoli-Perugia in diretta su Raidue

Cronaca6 Gennaio 2020SSC NapoliIn programma al San Paolo il 14 gennaio 2020 alle ore 15 Il Napoli affronterà il Perugia agli ottavi di finale di Coppa Italia, Tim Cup 2019/2 in gara unica al San Paolo il 14 gennaio 2020 alle ore 15. La gara sarà trasmessa in diretta su Raidue.



Il Napoli è stato sorteggiato dal lato delle altre 3 teste di serie: Lazio, Atalanta e Inter (la Lazio ipotetica avversaria ai quarti).



Dall'altro lato del tabellone ci sono: Torino, Milan, Roma e Juventus.



La finale è in programma il 13 maggio 2020