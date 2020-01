Conte: "Vogliamo fare punti al San Paolo"

Interviste 6 Gennaio 2020 Fonte: Repubblica



"Ci darebbe ancora più fiducia dopo quanto di buono fatto in stagione. Gattuso? Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui"





Interviste6 Gennaio 2020Repubblica"Ci darebbe ancora più fiducia dopo quanto di buono fatto in stagione. Gattuso? Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui" L'Inter riparte da Napoli. “Ho ritrovato bene i ragazzi, riposati e con la giusta determinazione. A Napoli ci aspettiamo una partita molto difficile contro una squadra che ha grande qualità, è un'ottima rosa. Adesso c'è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Gattuso, un allenatore che ha grandi motivazioni e riesce a trasferirle alla squadra”, afferma Antonio Conte alla vigilia della sfida al San Paolo.



Le prossime due gare contro Napoli e Atalanta possono dare più consapevolezza alla squadra?

“Sicuramente quella di domani è impegnativa, contro un avversario forte e su un campo difficile. Fare risultato a Napoli darebbe ancora più fiducia rispetto a quel che abbiamo fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo facendo delle buone cose ma non bisogna essere troppo semplici nei discorsi. Sappiamo che attraverso il lavoro abbiamo fatto 42 punti e sempre il lavoro dovrà darci la garanzia per il futuro”.



Inizia una lunga volata fino alla fine…

"A me interessa continuare a costruire qualcosa di positivo. Penso che considerando le difficoltà avute pochi si sarebbero aspettati ora l'Inter in testa. Pensiamo a noi e a crescere. Vincere è facile da pronunciare come verbo ma serve un grandissimo sforzo. Lo sappiamo e vogliamo continuare a far qualcosa di bello e dare soddisfazioni ai tifosi”.

A che percentuale di possibilità di vittoria è arrivata l'Inter?

“Non abbiamo ancora finito il girone d'andata, è difficile da dire. Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Quando riesci a essere stabile di solito puoi mettere mattoncini su mattoncini per alzare il livello e magari guardare più in là”.

Cosa rivede nel Gattuso allenatore?

"Grande passione e voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all'estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l'opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l'annata dei rossoneri si è un po' sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi (ride, ndr)”.

Vidal può essere l'uomo in grado di accelerare il percorso?

“Non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre”.

Ha ricordato che l'Inter è prima nonostante le difficoltà. Per ripetere i punti fatti finora cosa deve fare la squadra? Si aspetta un ulteriore miglioramento?

"Dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora. E' inevitabile che le difficoltà incontrate hanno responsabilizzato molto il gruppo. Questo ci ha migliorato perché ognuno ha capito che bisogna alzare l'asticella della propria persona sia in campo che nella mentalità. Questo è stato l'aspetto più positivo della prima parte della stagione. Penso che il compito dell'allenatore, come ho detto, sia valorizzare al massimo i calciatori. Cerco di farlo e quando trovo un gruppo come questo è più facile perché c'è voglia di migliorare e crescere”.

Gattuso dice che il Napoli deve diventare come l'Inter di Conte. Cosa vedono gli altri in voi?

"Noi abbiamo iniziato un percorso che richiede tempo. Non facciamoci prendere da facili entusiasmi, sappiamo che la strada è quella giusta e che ci vorrà tempo per superare chi ha guadagnato spazio nei nostri confronti ma vogliamo ridurre il gap”.

Nella seconda parte di stagione ci sarà bisogno di gestire Asamoah? Servirà un innesto?

"Sulla questione medica è giusto che risponda il settore medico. Per il resto noi abbiamo fatto una valutazione, la società sa benissimo qual è. Il club conosce la situazione e prenderà delle decisioni che saranno comunque positive. Da qui fino alla fine della finestra di mercato non risponderò a domande su questo aspetto perché spetta al club rispondere”.



L'Inter riparte da Napoli. “Ho ritrovato bene i ragazzi, riposati e con la giusta determinazione. A Napoli ci aspettiamo una partita molto difficile contro una squadra che ha grande qualità, è un'ottima rosa. Adesso c'è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Gattuso, un allenatore che ha grandi motivazioni e riesce a trasferirle alla squadra”, afferma Antonio Conte alla vigilia della sfida al San Paolo.Le prossime due gare contro Napoli e Atalanta possono dare più consapevolezza alla squadra?“Sicuramente quella di domani è impegnativa, contro un avversario forte e su un campo difficile. Fare risultato a Napoli darebbe ancora più fiducia rispetto a quel che abbiamo fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo facendo delle buone cose ma non bisogna essere troppo semplici nei discorsi. Sappiamo che attraverso il lavoro abbiamo fatto 42 punti e sempre il lavoro dovrà darci la garanzia per il futuro”.Inizia una lunga volata fino alla fine…"A me interessa continuare a costruire qualcosa di positivo. Penso che considerando le difficoltà avute pochi si sarebbero aspettati ora l'Inter in testa. Pensiamo a noi e a crescere. Vincere è facile da pronunciare come verbo ma serve un grandissimo sforzo. Lo sappiamo e vogliamo continuare a far qualcosa di bello e dare soddisfazioni ai tifosi”.A che percentuale di possibilità di vittoria è arrivata l'Inter?“Non abbiamo ancora finito il girone d'andata, è difficile da dire. Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Quando riesci a essere stabile di solito puoi mettere mattoncini su mattoncini per alzare il livello e magari guardare più in là”.Cosa rivede nel Gattuso allenatore?"Grande passione e voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all'estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l'opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l'annata dei rossoneri si è un po' sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi (ride, ndr)”.Vidal può essere l'uomo in grado di accelerare il percorso?“Non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre”.Ha ricordato che l'Inter è prima nonostante le difficoltà. Per ripetere i punti fatti finora cosa deve fare la squadra? Si aspetta un ulteriore miglioramento?"Dobbiamo continuare a lavorare come fatto finora. E' inevitabile che le difficoltà incontrate hanno responsabilizzato molto il gruppo. Questo ci ha migliorato perché ognuno ha capito che bisogna alzare l'asticella della propria persona sia in campo che nella mentalità. Questo è stato l'aspetto più positivo della prima parte della stagione. Penso che il compito dell'allenatore, come ho detto, sia valorizzare al massimo i calciatori. Cerco di farlo e quando trovo un gruppo come questo è più facile perché c'è voglia di migliorare e crescere”.Gattuso dice che il Napoli deve diventare come l'Inter di Conte. Cosa vedono gli altri in voi?"Noi abbiamo iniziato un percorso che richiede tempo. Non facciamoci prendere da facili entusiasmi, sappiamo che la strada è quella giusta e che ci vorrà tempo per superare chi ha guadagnato spazio nei nostri confronti ma vogliamo ridurre il gap”.Nella seconda parte di stagione ci sarà bisogno di gestire Asamoah? Servirà un innesto?"Sulla questione medica è giusto che risponda il settore medico. Per il resto noi abbiamo fatto una valutazione, la società sa benissimo qual è. Il club conosce la situazione e prenderà delle decisioni che saranno comunque positive. Da qui fino alla fine della finestra di mercato non risponderò a domande su questo aspetto perché spetta al club rispondere”.