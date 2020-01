Napoli-Inter: numeri e curiosità

Cronaca5 Gennaio 2020FC InterQuesta è la prima sfida da allenatori in Serie A tra Conte e Gattuso Il match che inaugurerà l'anno solare 2020 sarà la sfida numero 147 in Serie A tra Inter e Napoli. I nerazzurri conducono il conteggio dei precedenti con 64 successi contro i 46 dei partenopei. A completare il bilancio 36 pareggi. Di seguito, in collaborazione con Opta, tutte le statistiche sul match in programma lunedì 6 gennaio alle 20.45 al San Paolo e valido per la 18ª giornata di Serie A.



STATISTICHE GENERALI



Nessuna squadra si è trovata in svantaggio in meno partite dell'Inter in questo campionato, quattro - la metà di quelle in cui il Napoli è andato sotto nel punteggio.



L'Inter è con il Cagliari una delle due squadre che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sette), appena sotto, a quota sei, il Napoli che nonostante abbia tentato 58 tiri più dell'Inter in questa Serie A (341 v 283), ha realizzato nove reti in meno dei nerazzurri nel corso di questo campionato (27 v 36).



Nessuna squadra ha segnato più gol di Inter e Napoli nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato, entrambe a tre. Inter (57) e Napoli (62) sono le due squadre che hanno subito meno tiri nello specchio nel corso di questa stagione di Serie A.



FOCUS GIOCATORI



I primi quattro giocatori per numero di passaggi tentati in questa Serie A giocano in Inter e Napoli: Brozovic (1161), Skriniar (1123), Ruiz (1067) e Zielinski (1050). Per il croato la prossima sarà la presenza numero 150 da titolare con la maglia dell'Inter e la 150ª in Serie A.



Romelu Lukaku è il giocatore che ha segnato più gol (otto) nelle sue prime otto presenze fuori casa in assoluto in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Il belga ha segnato 12 gol in questo campionato, solo due debuttanti in Serie A hanno fatto meglio dopo 17 gare con l'Inter: Stefano Nyers nel 1948/49 e Giuseppe Meazza nel 1929/30 (debuttante perché si tratta del primo anno della Serie A a girone unico).



Lautaro Martínez è il terzo giocatore di questa Serie A per tiri tentati (64), dietro solamente a Ronaldo (79) e Immobile (65).



Il Napoli è una delle tre squadre contro cui Stefan de Vrij ha realizzato più di una rete nel massimo campionato italiano (due, come contro Sampdoria e Torino).



L'Inter è una delle due squadre (con il Genoa) contro cui Arkadiusz Milik ha giocato più di tre partite di Serie A senza mai trovare la rete (quattro incontri).



Solo contro la Lazio (sei) Callejòn ha segnato più gol che contro l'Inter in Serie A (quattro).



ALLENATORI



Questa è la prima sfida da allenatori in Serie A tra Conte e Gattuso - il bilancio tra i due da giocatori è in perfetto equilibrio, con due successi per parte e due pareggi nei sei incroci nella competizione.



Nessuna vittoria in tre incontri da allenatore contro l'Inter per Gennaro Gattuso: un pareggio e due sconfitte per l'attuale tecnico del Napoli.



Antonio Conte ha vinto tre delle sette sfide da allenatore contro il Napoli in Serie A, completano il quadro due pareggi e altrettante sconfitte.