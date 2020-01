Napoli-Inter: arbitra Doveri

Cronaca 3 Gennaio 2020 Fonte: SSC Napoli



Nei match casalinghi diretto dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto nove successi e quattro pareggi





Cronaca3 Gennaio 2020SSC NapoliNei match casalinghi diretto dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto nove successi e quattro pareggi Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere Napoli-Inter.



Assistenti: Passeri-Del Giovane. IV Uomo: Fabbri. VAR: Calvarese-Giallatini.



Il Napoli è imbattuto al San Paolo in Serie A nelle partite arbitrate da Doveri: nove successi e quattro pareggi in 13 incontri.

Questa sarà la seconda sfida tra Napoli e Inter arbitrata da Daniele Doveri in Serie A: la prima è stata vinta dagli azzurri per 4-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, sempre al San Paolo.



Questi tutti i precedenti con l'arbitro romano in Serie A.



Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012



Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012



Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013



Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013



Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014



Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014



Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014



Napoli-Sampdoria 4-1 il 26 aprile 2015

Sassuolo-Napoli 2-1 il 23 agosto 2015

Genoa-Napoli 0-0 l'1 novembre 2015

Napoli-Carpi 1-0 il 7 febbraio 2016

Napoli-Bologna 3-1 il 17 settembre 2016

Napoli-Torino 5-3 il 18 dicembre 2016

Napoli-Milan 2-1 il 18 novembre

Napoli-Torino 2-2 il 6 maggio 2018

Napoli-Parma 3-0 il 26 settembre 2018

Cagliari-Napoli 0-1 il 16 dicembre 2018



Milan-Napoli 0-0 il 26 gennaio 2019



Empoli-Napoli 2-1 il 3 aprile 2019



Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019



Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019



Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere Napoli-Inter.Assistenti: Passeri-Del Giovane. IV Uomo: Fabbri. VAR: Calvarese-Giallatini.Il Napoli è imbattuto al San Paolo in Serie A nelle partite arbitrate da Doveri: nove successi e quattro pareggi in 13 incontri.Questa sarà la seconda sfida tra Napoli e Inter arbitrata da Daniele Doveri in Serie A: la prima è stata vinta dagli azzurri per 4-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, sempre al San Paolo.Questi tutti i precedenti con l'arbitro romano in Serie A.Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014Napoli-Sampdoria 4-1 il 26 aprile 2015Sassuolo-Napoli 2-1 il 23 agosto 2015Genoa-Napoli 0-0 l'1 novembre 2015Napoli-Carpi 1-0 il 7 febbraio 2016Napoli-Bologna 3-1 il 17 settembre 2016Napoli-Torino 5-3 il 18 dicembre 2016Napoli-Milan 2-1 il 18 novembreNapoli-Torino 2-2 il 6 maggio 2018Napoli-Parma 3-0 il 26 settembre 2018Cagliari-Napoli 0-1 il 16 dicembre 2018Milan-Napoli 0-0 il 26 gennaio 2019Empoli-Napoli 2-1 il 3 aprile 2019Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019