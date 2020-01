Allenamento mattutino per gli azzurri

Cronaca 3 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Fabian Ruiz





Cronaca3 Gennaio 2020Corriere dello SportTerapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Fabian Ruiz Il Napoli si avvicina alla sfida contro l'Inter (in programma il giorno dell'Epifania alle 20.45) svolgendo un allenamento mattutino. Dopo il riscaldamento composto da torelli e circuiti di attivazione, gli azzurri hanno svolto esercitazioni tecniche. Successivamente seduta tattica a tutto campo per poi passare a campo ridotto per una partitella; chiusura con lavoro in palestra. Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Fabian Ruiz, che ieri ha avuto la febbre, ha lavorato in palestra. Per domani è in programma una seduta mattutina.