Cronaca3 Gennaio 2020Corriere dello SportChi aderirà allo speciale pacchetto avranno il diritto di prelazione per la sfida di Champions League contro il Barcellona Per i tifosi del Napoli i regali di Natale non sono ancora finiti. La società, infatti, ha deciso di lanciare uno speciale mini abbonamento per l'intero girone di ritorno. Gli azzurri affronteranno lunedì l'Inter nell'ultimo match interno prima del giro di boa. Il mini abbonamento, infatti, partirà dal duello interno contro la Fiorentina per continuare poi con l'avvincente sfida contro la Juve. Coloro che aderiranno a questo speciale pacchetto avranno il diritto di prelazione per la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma il 25 febbraio. L'abbonamento può essere sottoscritto a partire dalle ore 15 di oggi e avrà un prezzo ridotto dopo le prime nove gare di andata. L'emissione dell'abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l'indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.