Rui: "Pronti per l'inter"

Interviste 3 Gennaio 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste3 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Affrontiamo una grande squadra che con Conte è ulteriormente migliorata, però sappiamo di potercela giocare" "Ci siamo ricaricati con le vacanze. Lavoriamo per un anno che possa dare gioie ai tifosi". Lo ha detto il terzino del Napoli, Mario Rui, ai microfoni del sito ufficiale degli azzurri, in vista del prossimo match di campionato, contro l'Inter: "Una settimana è stata importante per staccare, ma abbiamo ripreso ad allenarci con ancora più forza e voglia di prima. Sono certo che lunedì saremo al 100% per dare il massimo contro l'Inter. Sicuramente affrontiamo una grande squadra che con Conte è ulteriormente migliorata, però sappiamo di potercela giocare se riusciamo ad esprimere tutte le nostre potenzialità".



