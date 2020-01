Giuntoli al lavoro per alcuni rinnovi importanti

Mercato 1 Gennaio 2020 Fonte: Gazzetta dello Sport



Maksimovic è vicino, Milik e Zielinski quasi





Mercato1 Gennaio 2020Gazzetta dello SportMaksimovic è vicino, Milik e Zielinski quasi







MAKSIMOVIC VICINO — Per il difensore serbo l'accordo è molto vicino, Giuntoli ha già discusso un paio di volte col suo procuratore, Nikola Popovic, e adesso si devono soltanto definire alcuni dettagli. Il grosso comunque è stato fatto, il giocatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 firmerà per altri tre stagioni, fino al 2024 e dovrebbe percepire un ingaggio di 1,5 milioni all'anno.



Ci sono più questioni in agenda che Cristiano Giuntoli dovrà considerare in questo periodo. L'interesse attuale del diesse è tutto concentrato sulla trattativa Lobotka che ha la precedenza su tutte le altre questioni. Dopodiché, ci sarà da discutere alcuni rinnovi importanti. Si tratta dei contratti di Arek Milik, di Piotr Zielinski e di Nikola Maksimovic, giocatori che rientrano nel progetto futuro di Aurelio De Laurentiis. Un paio di incontri ci sono già stati coi manager dei giocatori, ma non è stata ancora raggiunta l'intesa. Questioni importanti, ma non tanto da mettere in discussione le trattative.MAKSIMOVIC VICINO — Per il difensore serbo l'accordo è molto vicino, Giuntoli ha già discusso un paio di volte col suo procuratore, Nikola Popovic, e adesso si devono soltanto definire alcuni dettagli. Il grosso comunque è stato fatto, il giocatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 firmerà per altri tre stagioni, fino al 2024 e dovrebbe percepire un ingaggio di 1,5 milioni all'anno.