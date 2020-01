De Laurentiis: "Fiducia nel 2020"

Interviste1 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Che sia un anno ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà" Un pensiero a tutti i tifosi del Napoli. "Cari amici, cari napoletani ovunque nel mondo. Guardiamo con fiducia al 2020, che sia ricco di gioia, successo, salute e allegria per tutti. Un pensiero particolare a chi si trova in difficoltà. Tanti auguri e Forza Napoli Sempre". Con questo tweet, arrivato allo scoccare della mezzanotte italiana, il presidente De Laurentiis ha voluto augurare un buon inizio di anno all'intero universo azzurro. “Cari auguri a Rino Gattuso, a tutto lo staff tecnico e medico del Napoli, ai calciatori, ai dirigenti, ai collaboratori e a tutte le loro famiglie e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente”.



