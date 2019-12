Voci dal Forum: Una banda di ringhiosi



Cronaca22 Dicembre 2019Forum SoloNapoli - Dario

La partita con il Sassuolo molto probabilmente metterà alle spalle questo stramaledetto periodo nero e altrettanto probabilmente segnerà la nascita di un periodo ricco di soddisfazioni. La vittoria tanto inseguita, è finalmente arrivata. È arrivata, fra le altre cose, contro tutto e tutti. Anche oggi, tanto per intederci, alcune decisioni arbitrali sono state discutibilissime. A mio sommesso avviso, al Napoli manca un rigore per fallo su Hysaj e un goal segnato da Calleti. La colpa di tutto questo, però, è del cosiddetto presidentissimo, che prima di parlare non accende mai, ammesso che ne abbia, i neuroni. Non si può dire, rivolgendosi alla classe arbitrale, quanto segue: - Se non ci fossimo noi, andrebbero a pulire le patate.-

Non è colpa di Luperto se si è giocato un primo tempo indecoroso, ma sempre del cosiddetto presidentissimo, che parla di cantera, scugnizzeria e quant'altro, ma che nel settore giovanile non ha mai investito e non investe un soldo. Luperto è la fedele espressione del settore giovanile del Napoli, ma lasciamo perdere.

La partita. Gattuso manda in campo la formazione che tutti, dopo la conferenza stampa, si aspettavano, vale a dire Luperto centrale e ancora con Insigne e Calleti. Si parte. La squadra è contratta, e a tutti i livelli. In pochi minuti il Sassuolo costruisce due chiare occasioni. La prima è sventata da Mario Rui con un salvataggio sulla linea, l'altra è l'imprecisione degli attaccanti del Sassuolo a salvarci. Si continua con un Napoli senza idee e che dà netta la sensazione di avere una difesa di burro, che al 29° viene puntualmente trafitta. Kyriakopoulos mette un pallone in area profondo sul secondo palo. Traoré da due passi calcia a volo e lascia passare la palla fra le gambe di Albatros, che nell'occasione è impreciso. Il Napoli, a questo punto, va completamente in bambola. Il Sassuolo spreca ripetutamente il raddoppio. Il fischio che decreta la fine del primo tempo, è una liberazione. Altri fischi accompagnano gli azzurri negli spogliatoi.

Secondo tempo. Luperto rimane giustamente negli spogliatoi. Al suo posto Hysaj che si posiziona a destra, mentre Di Lorenzo va al centro con Manolas. È un'altra musica, quindi un altro Napoli, con più birra, voglia e determinazione. Al 57° il Napoli perviene al pareggio. Palla in verticale per Milik, velo per Allan, che dentro l'area si aggiusta la palla e di destro fulmina Pegolo. Il Napoli è padrone del campo, e ci crede. Al 70° la mossa decisiva. Fuori un irriconoscibile Fabian e dentro Elmas. Passano appena due minuti e il macedone viene ammonito, ma mai ammonizione fu più benedetta. È il classico fallo tattico che interrompe un'azione decisamente pericolosa. Così avrebbe dovuto comportarsi Luperto contro il Parma con Gervinho, ma tant'è. Il Napoli mette ripetutamente paura al Sassuolo, che si salva grazie alla traversa, all'imprecisione di Ciro e all'arbitro. Al 94°, però, gli azzurri vengono premiati e, probabilmente, invertono una pericolosa tendenza. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla sta per finire ad Elmas, che di testa tenta di depositarla in rete. Nel farlo, costringe Objamg all'autorete. È il goal della vittoria del Napoli. È il goal della fine di un incubo.

Albatros, qualche colpa sul goal, per il resto più che sufficiente; Di Lorenzo, sempre prezioso; Manolas, superlativo nel secondo tempo; Luperto, un disastro; Mario Rui, grinta e tecnica da vendere; Allan, un guerriero; Calleti, pessimo nel primo tempo, trascinante nel secondo; Fabian Ruiz, un fantasma; Milik, impegno e giocate deliziose; Zielinski, gioca a intermittenza e subisce tanti falli; Insigne, volenteroso nel primo tempo, più che bravo nella ripresa; Hysai, ci si può sempre contare; Elmas, semplicemente decisivo; Ciro, beh Ciro è Ciro.

Ora due settimane, si fa per dire, di riposo, perché saranno le settimane che ci consentiranno di portare quasi al meglio la condizione fisica e che, probabilmente, ci faranno vedere la squadra vista nel secondo tempo con il Sassuolo, vale a dire una banda di ringhiosi.