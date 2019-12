HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Gattuso: "Non siamo ancora guariti"

Interviste 22 Dicembre 2019 Fonte: Corriere dello Sport



"Il secondo tempo è stato buono, la strada però è lunga. Bisogna ripartire da questo successo e lavorare tanto"





Interviste22 Dicembre 2019Corriere dello Sport"Il secondo tempo è stato buono, la strada però è lunga. Bisogna ripartire da questo successo e lavorare tanto" “Noi ancora dobbiamo guarire, siamo malati. Il secondo tempo è stato buono, la strada però è lunga. Bisogna lavorare. In dieci giorni non si possono fare i miracoli. Il Napoli non ha problemi di qualità, deve avere equilibrio, cominciare a divertirsi e giocare bene col 4-3-3. In questo momento dobbiamo dare continuità al lavoro”. Prima vittoria per Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Il tecnico ha commentato il 2-1 in rimonta contro il Sassuolo: “Fabian Ruiz? Dobbiamo essere perfetti noi per farlo giocare bene. Servono equilibrio e sacrificio - ha detto Ringhio a Sky Sport - che mancano da troppo tempo. Nel primo tempo siamo stati statici, sappiamo che ci manca un calciatore a centrocampo per giocare in un certo modo”.



Gattuso, il Barcellona e i capelli bianchi

“Mi piace toccare i miei giocatori, io so fare così il mio lavoro. A qualcuno può dar fastidio, può stargli sulle palle quando urli di continuo ma è così che faccio il mio lavoro. Questi calciatori hanno scritto pagine importanti per il Napoli - ha continuato Gattuso -, hanno giocato campionati lottando per lo scudetto, ora stanno vivendo un periodo difficile e che non è mai capitato. Il Barcellona? È un pensiero lontano, se ci penso adesso mi vengono i capelli bianchi. Ora pensiamo a Inter, Lazio e Fiorentina”.







