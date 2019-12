Zielinski: "Un successo importante"

"Sappiamo che siamo ancora molto dietro in classifica ma abbiamo convinzione"





Piotr Zielinski commenta così la vittoria azzurra a Reggio Emilia: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, non abbiamo seguito le indicazioni del mister che nell'intervallo era arrabbiatissimo con noi".



"Nella ripresa, invece, la reazione è stata forte e ci ha permesso di ribaltare il risultato. Abbiamo dimostrato quello che possiamo dare e che siamo una squadra compatta".



"Sono certo che il passato è stato cancellato. Sappiamo che siamo ancora molto dietro in classifica ma abbiamo convinzione e fiducia di poter risalire con la mentalità e il carattere che abbiamo visto oggi"



"Adesso ci saranno le vacanze natalizie ma subito torneremo a lavorare sodo per continuare su questa strada e regalare ai nostri tifosi le gioie che meritano"