De Zerbi: "Non voglio sentire parlare di sfortuna"

Interviste 22 Dicembre 2019 Fonte: Il Napolista



"Il Napoli rimane il Napoli, una grande squadra con grandi giocatori. Noi siamo il Sassuolo quindi dovevamo fare la partita quasi perfetta"





Interviste22 Dicembre 2019Il Napolista"Il Napoli rimane il Napoli, una grande squadra con grandi giocatori. Noi siamo il Sassuolo quindi dovevamo fare la partita quasi perfetta" Nel postpartita di Sassuolo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto l'allenatore del Sassuolo, De Zerbi.



“Dispiace ma facciamo fatica a fare lo step in più che una squadra che deve chiudere la partita deve fare. Essere intelligenti e furbi negli ultimi minuti. Ci deve spostare vincere, pareggiare o perdere sennò non si può fare questo lavoro, la prestazione deve essere la modalità con cui arrivare al risultato che però è l'obiettivo. Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti”.



E' stato bravo il Napoli?



“Il Napoli rimane il Napoli, una grande squadra con grandi giocatori, noi siamo il Sassuolo, non è facile fare risultati contro il Napoli, ci vuole la partita quasi perfetta. Nel primo tempo l'abbiamo fatta, e dispiace, non ci si può attaccare alla fortuna perché bisogna vedere prima queste palle che sbucano, devi avere l'occhio che arriva prima della palla di qualche secondo sennò prendi gol”.



Nel postpartita di Sassuolo-Napoli ai microfoni di Sky è intervenuto l'allenatore del Sassuolo, De Zerbi.“Dispiace ma facciamo fatica a fare lo step in più che una squadra che deve chiudere la partita deve fare. Essere intelligenti e furbi negli ultimi minuti. Ci deve spostare vincere, pareggiare o perdere sennò non si può fare questo lavoro, la prestazione deve essere la modalità con cui arrivare al risultato che però è l'obiettivo. Non basta fare belle partite e portare a casa zero punti”.E' stato bravo il Napoli?“Il Napoli rimane il Napoli, una grande squadra con grandi giocatori, noi siamo il Sassuolo, non è facile fare risultati contro il Napoli, ci vuole la partita quasi perfetta. Nel primo tempo l'abbiamo fatta, e dispiace, non ci si può attaccare alla fortuna perché bisogna vedere prima queste palle che sbucano, devi avere l'occhio che arriva prima della palla di qualche secondo sennò prendi gol”.