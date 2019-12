Sassuolo-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 22 Dicembre 2019 Fonte: IamNaples



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Mapei Stadium





Cronaca22 Dicembre 2019IamNaplesIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al Mapei Stadium

Meret 6 = Il portiere azzurro non è perfetto in occasione del primo gol dove non esce e subisce la rete sotto le gambe. Nonostante ciò si riprende con gli interessi evitando la doppietta di Traorè, salvando su Duncan e in un paio di contropiede degli azzurri.



Di Lorenzo 7 = Ovunque lo metti il difensore è una garanzia per la difesa azzurra: nel primo tempo non ha particolari problemi sulla scheggia Boga, poi nella ripresa sostituisce l'infortunato Luperto come centrale e gioca con una sicurezza incredibile anche nel suo nuovo ruolo.



Manolas 6,5 = C'è sempre, sicuro in ogni intervento e bravo sopratutto a chiudere su un paio di ripartenze degli avversari. Sempre pericoloso su ogni corner offensivo.



Luperto 5,5 = Non commette particolari sbavature, ma sicuramente non dà grande sicurezza. Gioca solo il primo tempo e questo penalizza sicuramente il suo voto. (Dal 46′ Hysaj 6,5 = Buon ingresso in campo dell'albanese, che, non soffre in fase difensiva e dà una mano importante a Callejon nella fase offensiva).



Mario Rui 5 = Al primo minuto salva una palla sulla linea e la serata sembra iniziar bene. In realtà è una delle poche note positive della serata, commette un grave errore sul gol di Traore', appare molto nervoso e gli emiliani trovano spesso strada spianata dalle sue parti.



Zielinski 6 = Nel primo tempo soffre come il resto della squadra, nella ripresa migliora, con l'ingresso di Elmas per Fabian ha più libertà offensiva. Regala un paio di passaggi filtranti molto pericolosi ai compagni e sembra in ripresa



Allan 7 = In questa stagione ha subito molte critiche (fuori e dentro al campo), ma stasera estrae dal cilindro una rete che può cambiare la stagione del Napoli, una rete da vero centravanti. Oltre al gol tanta sostanza e la grinta di un tempo.



Fabian Ruiz 5 = Nota stonata della serata. Si arrabbia in occasione del cambio, probabilmente con sé stesso per una prestazione sotto le aspettative di tutti. Non incide da regista ed in un paio di occasioni perde palle importanti a centrocampo (70′ Elmas 6,5 = Viene subito ammonito per aver fermato una ripartenza pericolosa di Caputo. Mette la testa (in condivisione con il piede di Obiang) in un gol fondamentale per il Napoli).



Callejon 6,5 = Gara a due facce per lo spagnolo che dopo un brutto primo tempo torna a cavalcare sulla fascia. Il gol sembra una maledizione, prima la traversa e poi il Var gli tolgono la gioia della rete e con Hysaj avanza e spesso mette assist al bacio per i compagni di reparto



Milik 5,5 = Non ha grande aiuto dai compagni di squadra, sbraccia e lotta ma non sfrutta le poche occasioni a disposizione. Di testa, su cross di Callejon, colpisce debolmente sprecando unica chance della serata. (Dal 75′ Mertens 5,5 A pochi minuti dal termine a porta spalancata manca un gol clamoroso, una situazione che poteva costare caro. Il suo ingresso porta più verve nell'attacco azzurro).



Insigne 6 = Ad inizio ripresa prova a sorprendere Pegolo e complice una scivolata del portiere sfiora un “gollonzo”. Oltre alla qualità tanto sacrificio con Gattuso che gli chiede, soprattutto nella ripresa, una mano a Mario Rui in difesa.



All. Gattuso 6,5 = Il Napoli, come ha dichiarato nel post-gara, è una squadra malata che ha bisogno di guarire. Il tecnico azzurro sta provando a dare una scossa alla squadra. Molto utile l'ingresso di Elmas per uno spento Fabian: il macedone ed Allan hanno coperto e dato equilibrio, magari sarà un'idea per il futuro.