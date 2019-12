Il Napoli torna a vincere

Contro il Sassuolo, subito il vantaggio di Traore, gli azzurri rimontano con Allan e un autogol di Obiang che anticipa Elmas nel recupero





Il digiuno del Napoli finisce. Gattuso passa in extremis in casa del Sassuolo nell'ultima partita del 2019 e finalmente interrompe l'astinenza di vittorie: dopo più di due mesi (l'ultimo successo era quello sul Verona del 19 ottobre scorso) il Napoli torna a brindare e si fa un bel regalo di Natale.



Napoli, partenza bruttissima

A Reggio Emilia è stata una serata dai due volti. Nel primo tempo il Napoli è stato quasi imbarazzante, messo in mezzo dall'ottimo fraseggio della squadra di De Zerbi, che ha chiuso meritatamente in vantaggio grazie al gol di Traore e che poteva anche andare al riposo con uno scarto maggiore. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso ha avuto una grande reazione, ha trovato il pareggio con Allan e poi ha assediato la porta avversara: una traversa di Callejon, una quantità enorme di occasioni sprecate e poi, all'ultimo secondo, un tocco maldestro di Obiang nel tentativo di anticipare Elmas ha beffato Pegolo e ha fatto impazzire di gioia Gattuso e i tanti tifosi azzurri in curva al Mapei Stadium.



Traore spaventa Gattuso

Avvio tutto del Sassuolo che gestiscono il pallino del gioco e con gli azzurri che faticano a trovare le misure. Al 24' Kyriakopoulos si affaccia al limite dell'area e fa partire un tiro cross che esce di un soffio e sul quale Caputo manca l'impatto per un soffio. Passano cinque minuti e il Sassuolo è in vantaggio sul cross avvolgente di Locatelli che sul secondo palo pesca Traore lasciato solo da un disattento Mario Rui. Il giovanissimo classe 2000 in acrobazia infila in rete battendo Meret per l'1-0 emiliano. Incredibile occasione per Insigne a inizio ripresa: lancio per il capitano azzurro che calcia verso la porta cercando di sorprendere Pegolo, che nel tentativo di arretrare verso la propria porta scivola ed è costretto a compiere la parata con in piedi da terra. Fase difensiva degli azzurri davvero deficitaria all'8' del secondo tempo, quando Muldur va via in slalom bucando più volte la retroguardia ospite e arrivando a tu per tu con Meret: il suo tiro è però largo di poco.



Il Napoli reagisce, che rimonta!

Gol sbagliato, gol subito per il Sassuolo, visto che passano quattro giri di lancette ed è 1-1. Zielinski verticalizza per Milik che con un velo libera Allan, il brasiliano elude la marcatura di Peluso e in girata trova l'angolino segnando un gol splendido per il pareggio degli azzurri. La risposta dei neroverdi passa dai piedi di Obiang che, scattato in posizione dubbia, colpisce l'incrocio dei pali con un tiro di rara violenza. E' forcing finale per il Napoli e arrivano due occasioni clamorose nel giro di un minuto: Callejon colpisce la traversa a porta vuota dai quindici metri, l'azione prosegue e Mertens da ottima posizione non trova lo specchio per un soffio con il colpo di testa. A dieci dal termine Callejon deposita in rete da due passi ma il gol viene annullato dopo l'intervento del Var per un fuorigioco millimetrico. Nell'ultimo minuto di recupero, però, un goffo autogol di Obiang nel tentativo di anticipare Elmas regala una meritata vittoria agli azzurri, la prima di Gattuso sulla panchina partenopea.



